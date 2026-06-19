Starmer felicita a su rival Burnham por ganar el escaño de Makerfield

Londres, 19 jun (EFE).- Keir Starmer felicitó este viernes a su rival laborista Andy Burnham por su victoria en el distrito inglés de Makerfield, por lo que entra como diputado en el Parlamento y podrá desafiar eventualmente el liderazgo del primer ministro británico.

"¡Enhorabuena, @AndyBurnhamGM, nuevo diputado laborista por Makerfield! Los votantes eligieron la campaña laborista de esperanza y optimismo por encima de la división y el odio", escribió Starmer en su cuenta de la red social X.

Burnham, que deberá ahora dimitir como alcalde de Mánchester para acceder a la Cámara de los Comunes, obtuvo 24.937 votos (54,8 %) en la elección parcial celebrada el jueves en Makerfield, circunscripción ubicada en el noroeste de Inglaterra.

En segundo lugar quedó el partido popular de derechas Reform UK, que logró 15.696 papeletas (34,51 %), según los resultados.

Debido al varapalo electoral que sufrieron los laboristas en las elecciones locales inglesas y autonómicas en Escocia y Gales del pasado 7 de mayo, Burnham admitió hace unos días su intención de desafiar el liderazgo del primer ministro, para lo que necesitará el apoyo de 81 diputados de su formación -el 20 % del grupo parlamentario-.

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Así, el ahora diputado, de 56 años, podría presentarse a unas primarias de su formación con las que trataría de sustituir a Starmer como líder del partido y primer ministro británico.

En su discurso tras anunciarse su victoria, el político afirmó que el resultado de Makerfield puede ser el punto de inflexión para lograr "el cambio que este país necesita".

"Todos sentimos que el país no está donde debería estar", por lo que, "de ahora en adelante, daré todo para que así sea. Para asegurar que el nombre de Makerfield sea siempre sinónimo del cambio que este país necesita" y "recuperando algo que hemos perdido: la esperanza, la esperanza en el futuro", dijo. EFE

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