El nieto de Raúl Castro afirma que Cuba "no representa la más mínima amenaza" para EE.UU.

La Habana, 19 jun (EFE).- Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, afirmó en una inusual entrevista con un medio internacional que su país "no representa la más mínima amenaza a los intereses y a la seguridad nacional de EE.UU".

Rodríguez Castro, sin cargos formales en el Gobierno cubano o el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), ha cobrado relevancia en los últimos meses al haberse erigido en persona de contacto entre La Habana y Washington.

En un encuentro con el medio The National, de Emiratos Árabes Unidos, Rodríguez Castro subrayó que "Cuba y su Gobierno revolucionario siempre han estado dispuestos a sostener una relación cordial, de respeto, civilizada" con EE.UU. y abogó porque pueda llegar a ser "normal y natural".

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"Nosotros continuamos ofreciendo esa relación civilizada, de respeto y en igualdad de condiciones (a EE.UU.), donde podemos discutir todos los asuntos que a ambas partes interesen y que lleguemos a acuerdos en asuntos en que tengamos una visión similar, respetando nuestras diferencias", explicó.

Sin embargo, agregó, "es difícil cualquier tipo de conversación, discusión, negociación o diálogo en un ambiente muy hostil de medidas coercitivas, de amenazas y de pretensiones al condicionamiento y la imposición".

Rodríguez Castro subrayó que "el Gobierno" de su país y "la dignidad del cubano" no están dispuestos a "someterse no sólo a EE.UU., sino a ningún país del mundo", y que continúan pensando que "la vía del diálogo" es la que puede acercar a Washington y La Habana.

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Sus vínculos con el expresidente Raúl Castro, referente político de la isla pese a no ejercer cargos formales ya, con el Ministerio del Interior y con el conglomerado empresarial de los militares (Gaesa) han catapultado a Rodríguez Castro a un lugar clave en el momento de mayores tensiones entre EE.UU. y Cuba en décadas. EFE