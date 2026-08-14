Peña propone a directora de academia consular como embajadora de Paraguay en EE.UU.

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Asunción, 14 ago (EFE)- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, propuso este viernes a la directora de la academia diplomática de la Cancillería de su país, Estefanía Laterza de los Ríos, como nueva embajadora en Estados Unidos y en reemplazo de Gustavo Leite, un senador oficialista que ocupó el cargo durante un año hasta el 22 de julio pasado.

El mandatario comunicó su decisión en una nota remitida al Senado, que debe dar su conformidad con la designación de la nueva representante ante Washington.

En la comunicación, que fue difundida por la prensa local, Peña solicita "el correspondiente acuerdo a fin de proceder a la designación" de Estefanía Laterza de los Ríos como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Paraguay ante Estados Unidos, como dispone la Constitución.

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Laterza de los Ríos se desempeña actualmente como directora de la Academia Diplomática y Consular "Carlos Antonio López" del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

La diplomática, quien tiene rango de embajadora desde 2018, ha sido directora y representante de CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Brasil, viceministra de Inversiones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio, y secretaria general y directora de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Leite, senador del gobernante Partido Colorado, retomó el 22 de julio pasado su escaño en la Cámara Alta de Paraguay, que había abandonado temporalmente en julio de 2025 para asumir la misión diplomática en Estados Unidos. EFE