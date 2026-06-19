Alerta por una ola de calor en partes del Reino Unido, con temperaturas de hasta 34 °C

Londres, 19 jun (EFE).- La oficina meteorológica británica (Met Office, en inglés) emitió este viernes una alerta naranja -la segunda en un sistema de tres- por clima extremo en varias partes del Reino Unido, ante la ola de calor prevista a inicios de la próxima semana, con temperaturas que podrían alcanzar los 34 °C.

La alerta afecta especialmente a Londres y otras áreas de gran parte del sur y el este de Inglaterra, así como Gales, de cara al próximo lunes y martes, cuando se espera que sea el pico de la ola de calor, según indicó el organismo en un comunicado.

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Algunas regiones inglesas "ya cumplirán con los criterios" de ola de calor este mismo fin de semana, con temperaturas que rondarán los 30 grados celsius, precisó el subdirector de predicción meteorológica de la Met Office, Greg Wolverson, en la nota.

"El calor se extenderá e intensificará a principios de la próxima semana, lo que, junto con las altas temperaturas nocturnas, conlleva posibles repercusiones", agregó.

Previsiblemente, las temperaturas podrían subir hasta los 32 °C el domingo y escalar a los 34 °C el lunes en algunas zonas. Por la noche, las temperaturas se mantendrían alrededor de los 20 °C.

Además, la Met Office señaló que existe un 40 % de posibilidades de que en los próximos días se supere el máximo histórico de temperatura registrado en el país durante el mes de junio, actualmente de 35,6 °C, una cifra alcanzada en 1957 y 1976.

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En mayo, durante otro episodio de ola de calor, el Reino Unido batió su récord registrado en ese mes, al elevarse el mercurio hasta los 35,1 °C en los jardines botánicos de Kew, al oeste de Londres.

La Met Office también alertó de los posibles peligros de las altas temperaturas para la salud, así como a la hora de entrar en contacto con el agua, ya sea en mares, ríos o lagos, para evitar posibles 'shocks' de temperatura.

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El episodio de mayo dejó al menos una quincena de muertos, muchos de ellos menores, por incidentes relacionados con el agua.