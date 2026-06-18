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Vixiees aterriza en México, Colombia, Chile y Perú con su sistema de automatización comercial para pymes 'B2C'

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Vixiees, la 'startup' catalana dedicada a automatizar procesos de ventas para empresas, ha anunciado este jueves que comenzará a operar en México, Colombia, Chile y Perú tras llegar a acuerdos con compañías de cada uno de estos países.

Según ha informado mediante nota de prensa, el equipo fundador de Vixiees, formado por Pablo Pascual, Álex Sánchez y Nil Roda, lanzará una solución propia de industrialización comercial para pymes 'business-to-consumer' (B2C) que no precisa de "presupuestos millonarios" y que estará orientada a clínicas, automoción y servicios legales.

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"Es importante porque aspiramos a que la mentalidad industrialista que nosotros defendemos reemplace el modelo artesanal que impera en los departamentos comerciales de todas las empresas 'B2C' del mundo que tienen altos volúmenes y que venden por teléfono, Whatsapp e email con equipo interno", ha explicado Pascual, que es co-consejero delegado de Vixiees.

En cualquier caso, la empresa ha indicado que si no hay al menos un 20% de mejora 90 días después de la conversión, se devolverá la inversión realizada. No obstante, ha destacado que la tasa de cancelación o 'churn' es de menos del 3%.

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Para adentrarse en Latinoamérica, Vixiees ha alcanzado pactos en México con Momento Seguros, Gayosso, PriceShoes, Compas Tech y Grupo Gech, mientras que en Colombia ha hecho lo propio con Aroma Cafetero y Gastro. Ya en Chile, la 'startup' barcelonesa se ha aliado con Intelia y en Perú con Seven Gym.

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