Indonesia y Filipinas elevan los tipos de interés ante el impacto de la guerra de Irán

Bangkok/Yakarta, 18 jun (EFE).- Los bancos centrales de Indonesia y Filipinas anunciaron este jueves, por separado, el aumento de los tipos de interés (hasta el 5,75 % y el 4,75%, respectivamente) para combatir la inflación derivada de la guerra estadounidense e israelí contra Irán, indicaron en sendos comunicados.

La Junta de Gobernadores del Banco de Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático, decidió elevar los tipos 25 puntos porcentuales, hasta el 5,75%.

"Este incremento representa un paso más (...) en medio de la persistente incertidumbre global y como medida preventiva para mantener la inflación dentro del rango marcado por el Gobierno", apuntó el gobernador Perry Warjiyo.

La entidad subraya que la incertidumbre derivada de la guerra en Oriente Medio "sigue siendo alta" a pesar del acuerdo de paz firmado entre Estados Unidos e Irán, después de más de 100 días de guerra que "han perturbado la producción, la distribución y las cadenas de suministro comerciales" a nivel global y que "han reducido las perspectivas económicas mundiales".

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Asimismo, el Banco Central de Filipinas, país muy dependiente de las importaciones de combustible procedentes del golfo Pérsico, también subió los tipos 25 puntos porcentuales, hasta el 4,75%.

"Las presiones inflacionarias persisten. Los precios mundiales del petróleo y los fertilizantes se mantienen elevados y siguen influyendo en los precios internos de los combustibles y los alimentos", remarca la entidad.

El banco filipino indica que, según sus proyecciones, la inflación general podría superar este año y en 2027 el 4 %, por encima del objetivo marcado del 3 %. EFE