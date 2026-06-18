Director de la OIEA dice que acuerdo EEUU-Irán abre camino para el trabajo técnico

Ginebra, 18 jun (EFE).- El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dijo este jueves que la firma del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos abre ahora el camino para diseñar el trabajo técnico requerido para la implementación este acuerdo, en relación al programa nuclear iraní.

En una rueda de prensa en Ginebra, el responsable de la agencia de la ONU a cargo de las inspecciones de instalaciones nucleares en Irán sostuvo que el acuerdo plantea "varias alternativas" y que ahora es un momento de "circunspección" y de no formular comentarios que van por delante de los hechos.

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"Ahora el trabajo técnico es declinar principios generales en pasos concretos a seguir", señaló. EFE