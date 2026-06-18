Israel vulnera el acuerdo de entendimiento entre EEUU e Irán con ataque mortal en Líbano

Beirut, 18 jun (EFE).- Israel vulneró este jueves el memorando de entendimiento firmado hace escasas horas por Estados Unidos e Irán y que tras su rúbrica establece el fin "inmediato y permanente" de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, tras atacar un vehículo en el sur libanés y matar a una persona y herir a otra, según fuentes oficiales.

"Un mártir cayó muerto y otro resultó gravemente herido en un ataque perpetrado por un dron enemigo (israelí) que tenía como objetivo un automóvil en la rotonda de Kafr Tibnit, en Arnoun", publicó este jueves la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa horas después de conocerse la firma del memorando y de entrar en vigor el acuerdo. EFE

PUBLICIDAD