Agencias

El papa pide trabajar por la paz en una época de violencia y retórica agresiva

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Ciudad del Vaticano, 18 jun (EFE).- El papa instó este jueves a seguir trabajando por la paz "en una época que a menudo se caracteriza por la violencia y la retórica agresiva", al recibir en audiencia a los miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad Judía de Jerusalén.

A los miembros de esta universidad, les pidió ser "artesanos de la verdadera paz, una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante, que trabaja por la armonía entre los pueblos".

El pontífice aseguró que "las universidades, asimismo, han sido durante mucho tiempo espacios de encuentro, reuniendo a estudiantes y profesores para crecer en sabiduría a través del estudio y la investigación, así como mediante las amistades y las relaciones profesionales que se desarrollan de forma natural".

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Y que por ello, añadió, son entornos, donde "con perseverancia y paciencia, es posible trabajar gradualmente para derribar cualquier barrera de incomprensión y desconfianza que pueda surgir".

"Ruego que, mediante la formación de artesanos de la paz, la comunidad universitaria continúe siendo un faro de esperanza y unidad en un mundo cada vez más dividido", les pidió el papa estadounidense. EFE

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