Trump reafirma su apoyo a De la Espriella y pide el voto para él en la segunda vuelta de Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este miércoles su "apoyo total" al candidato ultraderechista a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, al tiempo que ha pedido el voto para él de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que serán celebradas este domingo, 21 de junio.

"Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos", ha considerado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social en el cual ha avanzado que "si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos a su favor".

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Seguidamente, el mandatario norteamericano ha llamado al electorado colombiano a "salir a votar por 'El tigre' --término con que el aspirante ultraderechista se ha denominado a sí mismo durante la campaña electoral-- Abelardo de la Espriella", arguyendo que, a su juicio, "no decepcionará al maravilloso pueblo de Colombia".

"De la Espriella es un líder inteligente, fuerte y tenaz, que lucha incansablemente por su gran país y su pueblo, y los ama igual que yo lo hago por Estados Unidos", ha defendido Trump augurando que, como presidente, la alternativa del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria "tendrá un éxito rotundo a la hora de guiar a Colombia hacia el crecimiento económico, la creación de empleo, el fomento del comercio, la lucha contra la inmigración ilegal, la represión del crimen y las drogas, y el restablecimiento de la ley y el orden".

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Será este domingo, 21 de junio, cuando De la Espriella se dispute la segunda ronda electoral, enfrentándose al candidato oficialista Iván Cepeda, a quien el jefe del Ejecutivo estadounidense se ha referido como un "marxista de extrema izquierda".

CONGRESISTAS DE EEUU AFEAN LA "INJERENCIA" DE TRUMP

Este mismo miércoles, un grupo de once congresistas demócratas estadounidenses han remitido al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al fiscal general adjunto, Todd Blanche, una carta en la cual han mostrado su "preocupación" por una supuesta "injerencia de altos cargos estadounidenses", entre los cuales han apuntado al propio Trump, en los comicios colombianos.

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Dicha injerencia, han detallado, consiste en el "apoyo incondicional a Abelardo de la Espriella", un candidato al cual han definido como figura "con un historial profundamente preocupante que parece ir en contra de los intereses de Estados Unidos y de la legislación del país".

"El presidente Trump ha dado a entender que, si el Sr. De la Espriella pierde, Colombia podría perder el apoyo de Estados Unidos, su socio más importante en materia de comercio y seguridad", han advertido remarcando que "esta injerencia directa por parte de funcionarios estadounidenses en las elecciones democráticas de otro país es incompatible con los principios tradicionales de soberanía nacional y no injerencia, así como con el Derecho Internacional".

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Al hilo, los firmantes han abogado por que "en lugar de hacer campaña a su favor" se investiguen sus supuestos vínculos "con una organización calificada como terrorista y con una persona acusada de blanqueo de capitales, amén de posibles irregularidades financieras relacionadas con empresas con sede en Florida y con transacciones inmobiliarias".

Concretamente, los congresistas norteamericanos han hecho referencia a supuestas "estrechas relaciones" con "varios líderes de la organización paramilitar dedicada al narcotráfico, conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la cual fue designada como "organización terrorista extranjera" en el año 2001 por Estados Unidos y es considerada responsable de "numerosas masacres, asesinatos y desapariciones forzadas, así como de torturas, desplazamientos forzados o violencia sexual".

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Con todo, los firmantes de la carta han llamado al presidente estadounidense a "dejar de interferir en las elecciones democráticas de otro país en nombre de una persona que puede suponer una amenaza para los intereses de Estados Unidos". "Nuestro Gobierno debe respetar y no socavar la democracia y la soberanía de nuestros vecinos de la región", han espetado.