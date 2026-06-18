Taiwán propone un nuevo presupuesto de hasta 6.650 millones de dólares para comprar drones

Taipéi, 18 jun (EFE).- El Gobierno de Taiwán propuso este jueves un nuevo paquete de financiación de hasta 210.000 millones de dólares taiwaneses (unos 6.650 millones de dólares) para adquirir drones militares, en medio de intentos de reforzar la autonomía en seguridad de la isla, amenazada por Pekín, y a la espera de que EE. UU. apruebe un gran paquete de armas para Taipéi.

Este nuevo presupuesto, que prevé financiación desde agosto de este año hasta finales de 2031, contempla la adquisición escalonada de drones de vigilancia y reconocimiento y de drones de ataque litoral, así como pequeñas embarcaciones suicidas no tripuladas, entre otros dispositivos.

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En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, la portavoz del Yuan Ejecutivo (Gobierno) de Taiwán, Michelle Lee, afirmó que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) está siguiendo de forma activa las tendencias de las tecnologías emergentes en el ámbito de la "guerra asimétrica", razón por la cual presentó este proyecto.

Según la portavoz, el primer ministro, Cho Jung-tai, sostuvo en la última reunión de gabinete que Taiwán necesita con urgencia conectarse a las cadenas de suministro globales "no rojas" -es decir, no dependientes de China- y reforzar su capacidad de fabricación propia para lograr un suministro local, una producción autóctona y un mantenimiento autónomo de los drones.

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Cho añadió, en palabras de Lee, que la ampliación de la producción de la cadena industrial local permitirá garantizar la autonomía en defensa y preservar tanto la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas como la resiliencia defensiva en el "tránsito de la paz a la guerra".

Este presupuesto se anunció un mes y medio después de que el Parlamento sancionase otro paquete especial de Defensa valorado en 780.000 millones de dólares taiwaneses (24.700 millones de dólares), el cual excluía la compra de drones y de otros artículos de producción autóctona.

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Esta cantidad, refrendada por los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (TPP), supuso menos de dos tercios de lo propuesto inicialmente por el Ejecutivo, que presentó a finales del año pasado un proyecto de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.600 millones de dólares).

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, ya había avanzado este martes que su Gobierno "no se rendiría" y que propondría otro presupuesto especial para garantizar la "autosuficiencia" de la isla en materia de Defensa. EFE