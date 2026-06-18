OPPO destacará la fotografía creativa de la serie Reno16 el próximo 25 de julio en España

OPPO destacará la fotografía creativa impulsada por inteligencia artificial el próximo 25 de junio en la presentación en España de la serie de 'smartphones' Reno16, a la que acompañará un nuevo dispositivo de magnético, OPPO Bubble.

Se trata de una serie de 'smartphones' dirigida a "una nueva generación de usuarios que valoran la creatividad y la autoexpresión", y por ello, llega con experiencias creativas y de imagen impulsadas por IA, como 'AI Remix Collage', y con el diseño '3D Pop Planet', inspirado en el cosmos, comop informa en una nota de prensa.

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Aunque la serie OPPO Reno se enmarca en la gama media de los teléfonos móviles, la compañía tecnológica ha optado por una cámara de 200 megapíxeles de nivel insignia para el modelo más avanzado, el Reno16 Pro.

Junto a los 'smartphones', OPPO también lanzará OPPO Bubble, un dispositivo magnético diseñado para que los usuarios puedan aprovechar mejor la cámara trasera del dispositivo mediante funciones como el visor remoto y el control del obturador.

El lanzamiento de la serie Reno16 y del OPPO Bubble se celebrará el próximo 25 de junio en España, como muestra del compromiso de la compañía china con el mercado nacional, y tiene como embajador al grupo de música femenino Babymonster.

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