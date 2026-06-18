Agencias

Rusia lanza contra Ucrania 7 misiles balísticos y 239 drones

Guardar
Google icon

Kiev, 18 jun (EFE).- Las fuerzas rusas lanzaron entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves un total de 7 misiles balísticos y 239 drones de larga distancia de distintos tipos hacia Ucrania, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 4 de los misiles balísticos y 212 de los drones sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania.

Otros 2 misiles balísticos y 26 drones de ataque impactaron en 9 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó asimismo de la caída de fragmentos de drones o misiles derribados en el aire en otros siete lugares.

PUBLICIDAD

La Fuerza Aérea está investigando lo ocurrido con el séptimo misil balístico ruso, y varios drones seguían sobrevolando Ucrania cuando se publicó el parte. EFE

Últimas Noticias

Irán pone en duda la celebración de una ronda de negociaciones mañana en Suiza con EE.UU.

Infobae

Jueves, 18 de junio de 2026 (07.00 GMT)

Infobae

La madrugada que agitó el futuro de Víctor Muñoz y frenó a Budimir

Infobae

El petróleo baja un 3%, a menos de 78 dólares, tras firmar EEUU e Irán el memorando de entendimiento

El petróleo baja un 3%, a menos de 78 dólares, tras firmar EEUU e Irán el memorando de entendimiento

Registrado un incendio en una refinería en Moscú tras un "ataque masivo" con drones de Ucrania

Registrado un incendio en una refinería en Moscú tras un "ataque masivo" con drones de Ucrania