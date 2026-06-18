Polonia afirma que EEUU ve "con buenos ojos" establecer una base permanente en el país

El Gobierno de Polonia ha señalado este jueves que el Pentágono está abierto a establecer una base permanente en Polonia que pueda alojar el despliegue adicional de efectivos anunciado por el presidente, Donald Trump, en el país centroeuropeo.

"Me complace informarles que el secretario de Defensa de Estados Unidos, junto con todo su equipo, ve con buenos ojos la propuesta polaca de establecer una base permanente de tropas estadounidenses en el territorio de nuestra patria", ha señalado el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en declaraciones al término de la reunión con sus homólogos de la OTAN en la que ha tenido ocasión de tratar el tema con su contraparte estadounidense, Pete Hegseth.

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Según ha dicho, ya cuenta con una respuesta oficial de las autoridades estadounidenses a la carta que envió a Washington a finales de mayo para proponer formalmente la iniciativa. Sin embargo, tal y como ha explicado, "la decisión final dependerá de los detalles de un acuerdo" entre ambos Ejecutivos.

Kosiniak-Kamysz ha evitado entrar en detalles sobre ubicaciones específicas de la futura base. "No quisiera que este diálogo consolidado y la cooperación que mantenemos entre nosotros dependieran de una elección estricta de ubicación. Cualquier lugar en Polonia para una base permanente es una excelente opción", ha indicado.

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En todo caso, ha explicado que establecer una nueva base es un proceso que durará varios años y supondrá una inversión multimillonaria, por lo que ha trasladado la disposición de Varsovia a comprometer las partidas necesarias y a garantizar la seguridad de la zona para la base estadounidense.

Polonia actualmente cuenta con unos 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el marco de una presencia rotatoria y estacionados en distintas instalaciones, si bien no cuenta con bases de uso compartido como es el caso de las instalaciones de Rota y Morón en España.

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