El Mundial de la vigilancia, uso de la IA en Latam y otros clics tecnológicos de América

Gustavo A. Delvasto D.

Bogotá, 18 jun (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

La Copa Mundial de Fútbol trae alegría, dinero y logros deportivos, pero también riesgos en seguridad, por lo que EE.UU., México y Canadá no han escatimado recursos para el tema con los más de 100 partidos y diversos eventos, algo que organizaciones civiles catalogan de "extrema vigilancia" y por lo que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) emitió advertencias de viaje.

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La ACLU habló de "represión de la libertad de expresión y de protesta" mediante tecnologías como el despliegue de los sistemas de drones y antidrones de las empresas Fortem Technologies, Sentrycs, y Axon. De igual forma, se utiliza el reconocimiento facial; el despliegue de perros robot de Boston Dynamics, con cámaras capaces de reconocer rostros, o los sistemas de Lenovo, socio oficial de la FIFA, que gestiona el centro de mando que monitorea los movimientos de la multitud y los dispositivos para ubicar a los trabajadores en tiempo real.

Los árbitros y sus asistentes en el Mundial se sirven de una gran variedad de tecnologías durante cada partido, sensores, cámaras, y software de visión artificial, como el sistema Hawk-Eye, proveedor de seguimiento y captura de más de dos docenas de puntos esqueléticos de cada jugador con 16 cámaras en alta resolución, manifestó Johannes Holzmüller, director de innovación de la FIFA.

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Los 'gemelos digitales' o réplicas- que coinciden con la altura, la longitud de las extremidades y la talla de calzado de futbolistas– para determinar su posición exacta con respecto al balón, las líneas de banda y los demás rivales. Art Hu, director global de innovación de Lenovo, afirmó que estos escáneres tienen una precisión de entre 1 y 2 milímetros, "una mejora de un orden de magnitud con respecto a un avatar convencional", aseguró.

Según el reporte del Microsoft AI Economy Institute, el uso mundial de la IA en 2026 subió 1,5 puntos porcentuales, al pasar del 16,3 % al 17,8 % de la población en edad de trabajar, y en América Latina, diez países están por encima de ese promedio global.

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Costa Rica lidera la región con el 28,5 % de uso; seguido de República Dominicana, con un 24,8 %; Uruguay, con el 24,6 %; Colombia, con un 24,5 %, y Chile, con el 22,7 %. La brecha de IA entre el Norte y el Sur Global continúa ampliándose, según el reporte, con una adopción del 27,5 % en las economías desarrolladas y del 15,4 % en las emergentes.

El Gobierno de EE.UU. pidió, por "seguridad nacional", desechar una demanda de organizaciones civiles contra la empresa xAI, de Elon Musk, por contaminación en Misisipi, al argumentar que sus centros de datos desarrollan "modelos esenciales para la economía y el Departamento de Guerra", algo que las agrupaciones han señalado como "corrupción".

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La planta eléctrica que sirve al centro de datos, afirma la querella, emite cada año más de 5.300 toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx), por lo que es una de las principales emisoras contaminantes "formadora de smog en el país" y bombea 433 toneladas de partículas finas y 47 toneladas de formaldehído, contaminantes relacionados con asma, enfermedades cardíacas, males respiratorios y cáncer.

Jeff Bezos, fundador de Amazon y de la empresa de transporte aeroespacial Blue Origin, dijo que la única manera de que la Tierra elimine su polución es que "toda industria contaminante" pueda realizarse en la Luna o los asteroides (…) si los viajes espaciales se vuelven lo suficientemente fiables y económicos, y podemos obtener materiales de los asteroides, de objetos cercanos a la Tierra y de la Luna, entonces este planeta jardín podrá recuperar el estado que tenía antes de la Revolución Industrial".

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También, el magnate recordó una frase de un astronauta de la NASA al referirse a "preservar la Tierra: 'Cuando miro hacia atrás y contemplo la Tierra (…) Me di cuenta de que uno va al cielo cuando nace, no cuando muere'".

El gigante Salesforce anunció un acuerdo para adquirir por 3.600 millones de dólares a Fin, una plataforma especializada en agentes de atención al cliente basados en IA, a través de canales como chats en vivo, correo electrónico, WhatsApp, mensajes SMS, teléfono y Slack, para acelerar el despliegue de soluciones autónomas para las empresas.

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Por su parte, OpenAI confirmó la compra de la plataforma en la nube Ona, con el fin de incorporar su tecnología a Codex, el asistente de programación basado en IA, que puede ser usado por más de cinco millones de personas cada semana para investigar, analizar, crear y automatizar su trabajo. El modelo de ejecución de Ona permitirá que los agentes de IA operen dentro del entorno de nube del propio cliente, mientras OpenAI proporciona la inteligencia y la "orquestación" necesaria. EFE

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