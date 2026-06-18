Experto en disrupción endocrina pide redoblar esfuerzos para evitar el desarrollo del cáncer

El experto en disrupción endocrina Nicolás Olea ha instado a redoblar esfuerzos para evitar que el cáncer llegue a aparecer cuando su origen esté relacionado con una exposición química evitable, después de décadas focalizando gran parte de la actuación a detectar la enfermedad de forma precoz.

"En lugar de centrar todos nuestros esfuerzos en lograr diagnósticos oncológicos cada vez más precoces, deberíamos redoblarlos en evitar que llegue a desarrollarse cuando la causa es una exposición evitable", ha afirmado en una sesión sobre el impacto en la salud de determinadas exposiciones ambientales, en el marco del 32º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

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Durante una mesa de debate, distintos expertos han abordado cómo la exposición acumulada a microplásticos, disruptores endocrinos, alimentación, contaminación química o materiales en contacto con alimentos y bebidas puede influir en la salud a largo plazo.

Esta exposición preocupa especialmente en el caso de mujeres embarazadas, dada la posibilidad de transmisión materno-infantil, y en niños. "La exposición infantil vinculada a la alimentación y muy especialmente al comedor escolar es un asunto que debe ser conocido y advertido por los profesionales sanitarios", ha explicado Olea.

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La sesión ha contado también con la participación del responsable de la iniciativa Hogar sin Tóxicos, Carlos de Prada, quien ha defendido la importancia de acercar el conocimiento científico a la ciudadanía para facilitar decisiones informadas sobre aspectos cotidianos relacionados con la alimentación, el hogar o los materiales de uso frecuente.

Los especialistas han coincidido en la labor clave de la consulta médica a la hora de informar sobre exposiciones evitables. En este sentido, durante la jornada se ha recordado el comunicado emitido por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) con motivo del Día Mundial de las Hormonas, en el que se recoge que "para reducir la exposición a disruptores endocrinos es crucial evitar los envases de plástico y reemplazarlos por vidrio o acero inoxidable".

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La sesión se ha desarrollado como parte de una iniciativa impulsada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Envases de Vidrio (ANFEVI) para fomentar el intercambio de conocimiento sobre salud ambiental, exposición química y materiales en contacto con alimentos y bebidas.

La secretaria general de esta entidad, Karen Davies, ha insistido en que "la prevención no depende únicamente de las decisiones clínicas", sino que "también está relacionada con las exposiciones cotidianas" acumuladas a lo largo de la vida. "Por eso es tan relevante que los profesionales sanitarios incorporen la salud ambiental al debate sobre prevención. Y en ese contexto, el vidrio aporta una alternativa inerte y reciclable que cada vez aparece con más frecuencia en la conversación científica, ha señalado.

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