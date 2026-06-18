Parlamento de Uruguay ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la EFTA

Montevideo, 17 jun (EFE).- El Parlamento uruguayo dio este miércoles su ratificación definitiva al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), al completar su tratamiento parlamentario en la Cámara de Representantes.

El acuerdo se aprobó por unanimidad en la Cámara Alta en la jornada del martes y este miércoles la Cámara Baja optó por tratarlo en calidad de urgente para agilizar el proceso.

En la Cámara de Representantes, el acuerdo obtuvo 76 de 78 votos.

En esta misma jornada, el tratado fue refrendado en Brasil, ya que su entrada en vigor depende de la ratificación por los legislativos de todos los países.

El Mercosur y EFTA -formado por Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza- rubricaron este acuerdo comercial, que crea un mercado de 300 millones de personas, en la ciudad de Río de Janeiro el 16 de septiembre de 2025.

Una vez que el acuerdo entre en vigor, EFTA suprimirá por completo los aranceles aplicados a las importaciones de productos industriales y pesqueros originarios del bloque suramericano.

Además, el bloque europeo aplicará descuentos o exenciones arancelarias de forma inmediata y ofrecerá cuotas específicas para productos que podrán ingresar sin pagar impuestos de importación, entre los cuales algunos agrícolas que son claves para el Mercosur (café, carnes de vacuno, ave y cerdo, etanol y vino).

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El Mercosur, a su vez, contará con un plazo de hasta quince años para completar un proceso escalonado de desgravación arancelaria aplicado a las importaciones industriales provenientes de sus nuevos socios europeos. EFE