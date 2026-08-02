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Al menos cinco muertos, entre ellos un bebé, tras un incendio en Manila (Filipinas)

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Al menos cinco personas han fallecido este domingo, entre ellas un bebé de apenas once meses, en un incendio en una vivienda de la ciudad de Caloocan, en el área metropolitana de Manila, capital de Filipinas, según han informado las autoridades locales.

De acuerdo con lo confirmado por el equipo de bomberos de Caloocan, el incendio se habría notificado alrededor de la 01.01 horas de la madrugada (hora local) en un bloque de apartamentos de dos plantas en la calle Sinilyasi. Cinco minutos después, el incendio habría alcanzado la primera planta rápidamente hasta ser extinguido aproximadamente una hora después.

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Además de los cinco fallecidos, el incendio ha afectado a un total de 15 personas, entre ellas seis familias que vivían en el bloque.

Las autoridades y los servicios de emergencia ya se han desplegado en la zona, aunque aún no se ha determinado la causa del incendio.

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