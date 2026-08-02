Al menos cinco palestinos muertos en una nueva ola de ataques israelíes sobre la Franja de Gaza

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Al menos cinco palestinos han muerto y varios más han resultado heridos en una nueva serie de ataques ejecutados por el Ejército de Israel en distintos puntos de la Franja de Gaza durante las últimas horas, según han informado fuentes locales.

Un primer ataque con drones sobre el barrio de Al Sabra, en el sur de la capital gazatí, se ha saldado con un fallecido y varios heridos, según ha detallado la agencia oficial de noticias palestina WAFA. Asimismo, otros dos palestinos han perdido la vida al impactar un dron contra el techo de una vivienda en las inmediaciones del sector de Al Aqsa.

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A estas víctimas se suman otros dos fallecidos y un número indeterminado de heridos tras un impacto de un dron contra un edificio residencial registrado en el centro de la localidad de Deir al Balá, en la zona central del enclave, según ha informado la cadena catarí Al Yazira.

Este sábado, el Ministerio de Salud palestino ha anunciado que el número de muertos por los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza ha ascendido a 73.349 y 174.162 heridos desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que comenzó el conflicto.

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El Ministerio ha añadido que, desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego acordado el 11 de octubre del año pasado, el número de fallecidos ha ascendido a 1.222, a los que se le suman 4.053 heridos, de los cuales solo se han podido recuperar un total de 804 cadáveres.