Irak se compromete a impedir ataques de grupos aliados de Irán contra paises vecinos

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Bagdad, 2 ago (EFE).- El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, se ha comprometido a impedir eventuales ataques de milicias chiíes proiraníes en Irak contra los países vecinos del país, que han insistido en advertir que responderán contra el territorio iraquí a posibles acciones de esos grupos.

Según un comunicado de su oficina, Al Zaidi mantuvo una reunión en la noche del sábado a domingo en Bagdad con sus principales asesores de seguridad, en la que "exigió prevenir cualquier transgresión o amenaza proveniente del territorio iraquí hacia los países vecinos".

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También "pidió crear un comité de seguridad conjunto para afrontar estos desafíos, y ordenó desarrollar mecanismos disuasorios para evitar la repetición de tales casos o cualquier posible violación", detalla la nota.

Ese encuentro tuvo lugar después de que Jordania y Siria advirtieran a Bagdad de que responderían a cualquier agresión en su contra desde Irak por parte de milicias iraquíes alineadas con Irán en el contexto de la guerra entre Estados Unidos y la República Islámica, informaron medios árabes, citando fuentes sin identificar.

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Esas advertencias se producen pocos días después de los bombardeos conjuntos de la semana pasada por parte de EE.UU y Arabia Saudí contra posiciones de las iraquíes proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en el este de Irak, en los que se informó de la muerte de 20 miembros de las milicias.

Las FMP, una amalgama mayoritariamente formada por grupos chiíes -aunque también suníes y de otros grupos minoritarios- iraquíes integradas en las fuerzas de seguridad de Irak, han sido acusadas por Washington y Riad, así como por otros varios vecinos de Irak, de lanzar ataques con drones y cohetes contra sus intereses en apoyo a Irán.

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Al Zaidi ordenó en la reunión con sus asesores de seguridad que éstos "hagan cumplir la ley, refuercen la seguridad y la estabilidad y asuman sus responsabilidades en la protección de la soberanía y las buenas relaciones de vecindad", según el comunicado.

"Se ha reafirmado también que las Fuerzas armadas están dispuestas para frustrar cualquier intento de atacar a los países vecinos, y su firme compromiso de no permitir que el territorio iraquí sea utilizado como plataforma de lanzamiento o vía de paso para la agresión contra países hermanos y amigos", concluye la nota. EFE

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