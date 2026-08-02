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Al menos 25 muertos por las lluvias torrenciales en Gansu, en el noreste de China

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Al menos 25 personas han muerto y una veintena han resultado heridas en el condado de Wiyuan, en la provincia china de Gansu, en el noreste del país, a causa del deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias que están azotando la zona, han indicado este domingo las autoridades locales.

La Comisión Nacional para la Prevención, Reducción y Socorro en caso de Desastres ha elevado a 25 las víctimas mortales y 23 los heridos, solo en la jornada del pasado 26 de julio, a consecuencia de las lluvias torrenciales en este condado situado en las inmediaciones de la ciudad de Dingxi, que han provocado asimismo inundaciones.

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Así lo recoge la agencia de noticias china Xinhua, que apunta a que la Comisión ha instado tras ello a las autoridades de Gansu a que lleven a cabo lo antes posible una evaluación del desastre, así como a reforzar sus capacidades de prevención y respuesta ante estos fenómenos.

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