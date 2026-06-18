Muere en combate en el sur de Líbano un militar israelí y otros siete resultan heridos

El Ejército de Israel ha informado este jueves de la muerte "en combate" de un mayor en la reserva en el sur de Líbano durante un incidente en el que otros siete militares han resultado heridos de distintos niveles de gravedad.

"El mayor (en la reserva) Alexander Filin, de 29 años, natural de Haifa, combatiente del cuartel general de la 36.ª División, ha caído en combate en el sur de Líbano", han anunciado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un breve comunicado.

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Asimismo, las FDI han señalado que, en el mismo incidente, "un oficial de combate, un oficial de combate de la reserva y otro soldado de la reserva han resultado heridos de gravedad moderada". "Además, un combatiente, dos soldados de la reserva y otro soldado de la reserva han sufrido heridas leves en el incidente", han agregado, antes de apuntar que "los soldados han sido trasladados al hospital para recibir atención médica y se ha informado a sus familias".

Este suceso tiene lugar en medio de un repunte de hostilidades entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés, particularmente en las lanzadas por el primero, según ha advertido la ONU en la víspera, en una rueda de prensa en la que Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

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Las FDI han mantenido posiciones en Líbano y han continuado lanzando ataques desde principios de marzo, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril y extendido posteriormente en varias ocasiones y el memorando de entendimiento alcanzado hace días por Estados Unidos e Irán, firmado esta misma noche, el cual obligaría a Israel a cesar sus ataques contra Líbano. Sus operaciones han acabado con la vida cerca de 3.890 personas y han herido a 11.850 más.