Agencias

Hegseth agradece que Europa lidere la vuelta a una alianza "firme" capaz de disuadir

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Bruselas, 18 jun (EFE).- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este miércoles que Estados Unidos agradece que Europa esté liderando el retorno a una "alianza militar firme", capaz de disuadir, y valoró que muchos países de la organización estén cumpliendo los compromisos asumidos, aunque reconoció que otros aún deben "hacer más".

A su llegada a una reunión de ministros de Defensa de la OTAN, Hegseth valoró el trabajo del secretario general de la organización, Mark Rutte, dirigiendo la transformación hacia la "OTAN 3.0", que "representa el reconocimiento de que, tras la Guerra Fría, es necesario volver a ser una alianza militar firme, dotada de capacidades militares reales capaces de disuadir aquí mismo, en el continente, y de asumir el liderazgo en la defensa convencional".

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Una labor, dijo, que "ustedes han encabezado y en la que otras naciones están empezando a participar activamente". EFE

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