El primer ministro de Pakistán firma el memorando de entendimiento como mediador entre EEUU e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha firmado este jueves el memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán y en el que Islamabad ha actuado durante meses como principal mediador.

En imágenes distribuidas por su oficina se observa a Sharif plasmando su firma sobre el acuerdo que ya lleva las firmas rúbricas de presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su homólogo de Irán, Masud Pezeshkian.

A última hora de este miércoles, Trump que se encontraba en una cena de gala en el Palacio de Versalles junto al presidente francés, Emmanuel Macron, firmó el acuerdo que, según insistió Pakistán, "entra en vigor con efecto inmediato" y que llevará como "primer paso" que Irán reabra "de inmediato" el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos "levantará inmediatamente el bloqueo naval".

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Mientras, la cartera de Exteriores de la República Islámica precisó que el documento fue signado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, "de forma virtual".

Quedan mas dudas sobre la ceremonia de firma que se había anunciado en un primer momento por parte de Pakistán y que Suiza ya había confirmado que acogería en el resort de lujo Burgenstock.

Este jueves, las autoridades suizas han afirmado que el país acogerá un encuentro entre los equipos estadounidense e iraní en Burgenstock para la implementación del memorando de entendimiento, si bien no hace referencia a una ceremonia de firma que fue lo que en un primer momento se anunció con sede en el hotel a los pies del lago Lucerna.

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