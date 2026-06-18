El Ibex 35 sostiene los 19.400 puntos pese a retroceder un 0,09%, con el petróleo a la baja

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este jueves con un retroceso del 0,09%, hasta situarse en los 19.404,10 puntos, en una jornada influida de nuevo por los precios del crudo, que caen por debajo de los 76 dólares el barril, su precio más bajo desde principios de marzo, después de que Estados Unidos (EEUU) e Irán hayan confirmado la firma del memorando de entendimiento que abre paso a un periodo de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo entre las partes.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha aseverado, en un mensaje en redes sociales, que el memorando firmado por EEUU e Irán "entrará en vigor con efecto inmediato".

Como "primer paso", la República Islámica de Irán reabrirá "de inmediato" el estrecho de Ormuz, mientras que EEUU "levantará inmediatamente el bloqueo naval".

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 76,76 dólares al cierre de las Bolsas europeas, tras decrecer un 3,21%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 74,09 'billetes verdes' después de retroceder un 2,5%.

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En el terreno macro, los inversores digieren hoy la decisión unánime de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en la primera reunión de Kevin Warsh al frente del instituto emisor.

"A pesar de la reciente caída del petróleo, la mitad de los miembros del FOMC [Comité Federal de Mercado Abierto] espera subidas de tipos tan pronto como este mismo año, lo que refleja la fortaleza de los datos del mercado laboral y de la inflación", señaló el director global y director de inversiones de renta fija y soluciones de liquidez en Goldman Sachs Asset Management, Kay Haigh.

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Además, se ha conocido esta tarde que el Banco de Inglaterra ha optado por no modificar los tipos de interés y mantener su tasa de referencia en el 3,75%, en el mismo nivel desde el pasado mes de diciembre, ante un impacto de la crisis energética todavía "incierto".

En España, el Tesoro Público ha regresado este jueves a los mercados de deuda con una emisión de bonos y obligaciones del Estado, la última de junio, en la que ha colocado 5.832 millones en obligaciones del Estado.

En el ámbito empresarial, Telefónica abonará hoy el segundo tramo del dividendo de 2025, de 0,15 euros en efectivo por acción, lo que supondrá un desembolso estimado de unos 850,5 millones de euros para la 'teleco' presidida por Marc Murtra.

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Asimismo, Laboratorios Farmacéuticos Rovi ha aprobado en su junta general de accionistas la distribución de un dividendo de 49,2 millones de euros que representa el 35% de su beneficio neto, tras cerrar el ejercicio de 2025 con un beneficio neto de 140,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 3% respecto al año anterior, y un Ebitda de 216,2 millones, un 4% superior al de 2024.

Por su parte, International Consolidated Airlines Group (IAG) celebra este jueves su junta general de accionistas, que servirá para escenificar la recuperación financiera del grupo aéreo y aprobar una batería de medidas destinadas a elevar la retribución de sus propietarios.

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Volviendo a la Bolsa española, los valores que más han avanzado este jueves han sido IAG (+1,87%), Acciona (+1,37%), ACS (+1,32%), Redeia (+1,26%) y Fluidra (+1,20%). De su lado, Indra encabezó los descensos (-5,02%), seguido de ArcelorMittal (-3,32%), Repsol (-2,52%), Acciona Energía (-2,15%) y Cellnex (-1,39%).

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente cerró la jornada bursátil con signo mixto: el británico FTSE 100 cayó un 1,04%, el francés Cac 40 subió un 0,44%, el alemán Dax avanzó un 0,37%, el italiano FTSE MIB repuntó un 0,18% y el Euro STOXX 50 subió un 0,37%.

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Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba al cierre de los parqués europeos con alzas: el Dow Jones remontaba un 0,30%, el S&P 500 un 0,88% y el Nasdaq, índice especializado en tecnología, subía un 1,08%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha caído al 3,340%, frente al 3,341% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha caído hasta los 42,27 puntos básicos.

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Respecto a las divisas, el euro retrocedía un 0,23% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1475 'billetes verdes'.

En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro cedía un 3,05% hasta situarse en los 4.247 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, caía un 5,15%, hasta los 62.312 dólares.

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