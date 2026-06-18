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El exseleccionador de Brasil Carlos Alberto Parreira, ingresado en el hospital

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El exseleccionador de Brasil Carlos Alberto Parreira ha sido ingresado en el hospital Samaritano de Río de Janeiro, según ha informado el centro sanitario en un comunicado emitido este miércoles, sin dar más detalles.

A Parreira le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin en 2023, un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático. En algunos momentos se consideró que la enfermedad había remitido, pero posteriormente se le ha vuelto a reaparecer.

Parreira está considerado uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol brasileño, ya que llevó a la selección nacional a su cuarto título mundial en Estados Unidos en 1994.

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