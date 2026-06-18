EE.UU. impone restricciones de visado a "radicales" de Tigré por las tensiones en Etiopía

Nairobi, 18 jun (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de visado a los miembros "más radicales" del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), al considerarlos responsables de las recientes tensiones entre el Gobierno federal de Etiopía y las autoridades de esta región del norte del país.

Según un comunicado del Departamento de Estado estadounidense y difundido en redes sociales por la Embajada de EE.UU. en Etiopía, Washington impondrá estas restricciones "a los miembros más radicales del FPLT y a sus familiares directos".

"Esta política de restricción de visados ​​se dirige a las personas responsables o cómplices de obstaculizar la resolución de la crisis en la región de Tigré", añadió el Departamento de Estado.

Además, consideró que estas tensiones "amenazan con reavivar" el conflicto en esta región, que entre 2020 y 2022 ya sufrió una devastadora guerra que dejo más de 600.000 muertos.

"Cientos de miles de civiles -sigue el comunicado- en el norte de Etiopía ya han huido de sus hogares por temor a un regreso de la guerra".

Las fricciones entre Adís Abeba y el FLPT se han recrudecido después de más de tres años de la firma del cese de hostilidades en noviembre de 2022, un pacto que puso fin a un conflicto que causó unos 600.000 muertos y millones de desplazados.

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Las autoridades de Tigré denunciaron al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, de violar abiertamente el acuerdo tras varios ataques con drones contra sus fuerzas armadas, el último de los cuales se registró el pasado 6 de junio cerca de la localidad de Sheraro, en el noroeste de la región.

El Gobierno federal acusa al FLPT de crear una alianza militar con la vecina Eritrea, denominada "Engagement" o "Tsimdo", con el fin de derrocar al Ejecutivo central.

En un nuevo desafío a Adís Abeba, el FPLT reinstauró en mayo pasado el gobierno regional que regía en Tigré antes de la guerra, suspendido durante los últimos años, tras rechazar la extensión en abril del mandato de la Administración Provisional tigrina establecida mediante el Acuerdo de Pretoria, firmado en la capital sudafricana en noviembre de 2022 para poner fin a la contienda.

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Se trata de una nueva escalada en las tensiones que vive Tigré desde principios de año, tras los enfrentamientos que estallaron en enero entre fuerzas del Ejército federal etíope y del FPLT. EFE