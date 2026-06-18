Ecoalf alcanza facturación de 64,8 millones y eleva un 13% el Ebitda en 2025, el mejor año de su historia

Ecoalf alcanzó una facturación de 64,8 millones de euros en su ejercicio fiscal 2025 y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 5,6 millones de euros, equivalente aproximadamente al 9% de las ventas y con un crecimiento interanual del 13%, según ha anunciado la compañía, que cerró con beneficio neto positivo por primera vez al ganar 0,4 millones de euros.

"Ecoalf cerró el ejercicio fiscal 2025 con los mejores resultados financieros desde su fundación, demostrando que la sostenibilidad no solo es compatible con el crecimiento empresarial, sino que puede convertirse en un modelo de negocio escalable y rentable", ha subrayado la firma.

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La compañía continuó ampliando su presencia retail en mercados estratégicos con aperturas en Biarritz, Bolzano (Italia), Tokio, así como en San Sebastián, Bilbao, Madrid y Barcelona, al tiempo que reforzó su presencia multimarca a través de acuerdos con grandes almacenes de referencia como La Rinascente en Italia, Kastner & Öhler en Austria y Manufactum en Alemania.

"Estos resultados refuerzan la convicción de Ecoalf de que transformar la industria no requiere elegir entre impacto y rentabilidad, sino rediseñar los modelos de negocio para que ambos puedan crecer de forma conjunta", ha subrayado la firma.

Asimismo, ha destacado que también reflejan la evolución estratégica de la compañía en los últimos años, aumentando el peso de los canales directos para construir una relación más cercana con el consumidor y un modelo de crecimiento más equilibrado, con un 40% del negocio procedente del canal B2B y un 38% y 22% de retail y canal digital respectivamente.

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Coincidiendo con estos resultados, Ecoalf ha completado un ejercicio pionero que combina el Análisis de Doble Materialidad y la Contabilidad de Impacto, introduciendo un marco más amplio para comprender el desempeño empresarial más allá de los indicadores financieros tradicionales.

Así, la Doble Materialidad evalúa el desempeño desde dos perspectivas: cómo impacta una empresa en la sociedad y el medioambiente y cómo los factores ambientales y sociales influyen en el valor económico y la resiliencia de la empresa.

A partir de este análisis de doble materialidad, Ecoalf desarrolló su primera cuenta de pérdidas y ganancias de impacto (Impact P&L), una metodología diseñada para cuantificar y traducir la creación de valor ambiental y social en valor monetario.

Tradicionalmente, las cuentas de las empresas han reflejado únicamente el desempeño financiero, dejando fuera los impactos generados sobre la sociedad y el medioambiente.

La Contabilidad de Impacto busca incorporar estos aspectos al mismo lenguaje utilizado para la toma de decisiones empresariales y de inversión.

Como parte del proceso, Ecoalf identificó 121 Impactos, Riesgos y Oportunidades (IROs) a lo largo de sus operaciones y cadena de valor, de los cuales 45 son materiales: 26 impactos, 12 riesgos y 7 oportunidades, creando así un marco de referencia para priorizar futuras decisiones de negocio y crecimiento a largo plazo.

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Los resultados preliminares muestran que, por cada euro de ventas, Ecoalf genera 0,02 euros de impacto neto positivo para la sociedad y el planeta, mientras que la referencia equivalente del sector genera un impacto negativo de -0,06 euros. "Aunque se trata de resultados preliminares, apuntan a una conclusión muy relevante: cuanto más crece Ecoalf, mejor es para el planeta", ha resaltado.

Tras resaltar que estos resultados "representan mucho más que un hito financiero", la compañía ha afirmado que, al integrar el desempeño empresarial con métricas de impacto, busca fortalecer la toma de decisiones, mejorar el diálogo con inversores e instituciones financieras, anticiparse a las exigencias regulatorias y seguir demostrando que la sostenibilidad puede escalar.

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