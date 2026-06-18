Corea del Norte retira a su embajador en Londres por sanciones contra campamento infantil

Seúl, 18 jun (EFE).- Las autoridades norcoreanas llamaron a consultas a su embajador en Reino Unido en protesta por las sanciones impuestas a un campamento infantil en el que supuestamente están adoctrinando a niños ucranianos que han desplazado forzosamente a Corea del Norte, según informó el medio especializado NK News.

La Embajada de Corea del Norte en Londres confirmó a NK News que había retirado a Mun Myong-sin y que había reducido las relaciones bilaterales a nivel de encargado de negocios hasta que se levanten las sanciones al Campamento Infantil Internacional Songdowon, ubicado en la ciudad costera de Wonsan.

PUBLICIDAD

Asimismo, la legación diplomática consideró que la medida llega tras un "acto extremadamente provocador" del Gobierno británico, que abogó por imponer sanciones "atroces, poco éticas y con motivaciones políticas".

Reino Unido anunció a principios de mayo sanciones que incluían la congelación de activos contra Songdowon por "participar y prestar apoyo al programa del Gobierno ruso para la deportación forzosa y la reeducación de niños ucranianos", lo que "socava o amenaza la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania", en el marco de la invasión rusa de ese país.

PUBLICIDAD

Días después, el Ministerio de Exteriores norcoreano publicó un comunicado en el que decía que las sanciones tenían el objetivo de manchar la imagen de Corea del Norte y las relaciones de amistad entre Pionyang y Moscú, "al vincular injustificadamente" el centro con "la cuestión infundada del desplazamiento forzoso de niños ucranianos".

La cartera diplomática agregó que "el Gobierno británico será totalmente responsable de todas las consecuencias que se deriven de su grave acto hostil" hacia Corea del Norte, según publicó la agencia de noticias KCNA.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación para Ucrania de la ONU ha documentado más de 1.200 traslados de niños ucranianos por parte de Rusia, en la mayoría de casos sin informar a familiares o autoridades ucranianas, por lo que ha concluido que constituyen crímenes contra la humanidad.

PUBLICIDAD

Kiev, que ha denunciado miles de "secuestros" infantiles desde territorios ocupados desde el inicio de la invasión rusa, acusó en diciembre a Rusia de enviar niños ucranianos a Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte.

Según un informe de la ONG ucraniana Centro Regional de Derechos Humanos presentado entonces en el Senado de Estados Unidos, al menos dos menores ucranianos han acabado en Songdowon: Misha, de 12 años, y Liza, de 16. EFE