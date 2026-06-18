Banco Popular destaca el potencial de crecimiento de Puerto Rico en su nueva campaña

San Juan, 18 jun (EFE).- Con el vínculo entre Puerto Rico, su entorno natural y su población como propuesta, la nueva campaña institucional de Banco Popular destaca el potencial de crecimiento de la isla como un espacio fértil donde cada persona puede alcanzar sus metas.

'Aquí Creces' es el título de la campaña, presentada este jueves, que guiará a la principal institución financiera de Puerto Rico durante los próximos dos años y que hace un llamado a los puertorriqueños a desarrollar sus negocios en la isla y, a la diáspora, a regresar.

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En el anuncio, que se lanza en televisión, radio, prensa y redes sociales, ganan protagonismo la diversidad y belleza natural de la isla, con imágenes de playas, ríos y bosques acompañadas de frases como 'las orillas no te limitan' y 'el suelo es el mejor terreno para crecer'.

"Esta es una campaña que parte de lo más esencial: la Madre Tierra que nos sostiene, el bello archipiélago que compartimos y el compromiso profundo de Popular y su gente de seguir acompañando cada paso de ese crecimiento", aseguró en la presentación el presidente de Banco Popular, Javier D. Ferrer.

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El presidente y principal oficial ejecutivo destacó que la isla es "terreno fértil para crecer" y que Popular se basa en "el crecimiento individual y colectivo" de sus clientes.

"Cuando una persona crece, ese crecimiento trasciende lo individual, tiene un efecto multiplicador, impacta a familias, fortalece comunidades, impulsa negocios y contribuye al desarrollo de nuestro país", subrayó.

El anuncio, un viaje sensorial y emocional por espacios naturales como la playa Punta Borinquen o el río La Planta, conecta asimismo con la identidad y la población de la isla, mostrando desde una familia a músicos, jóvenes jugando al baloncesto y un chef.

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Los ecosistemas, en los que se resaltan plantas como la flor de maga, la uva playera, el roble nativo y el ave del paraíso, se enlazan con las historias de vida que reflejan el crecimiento de la gente.

En el contexto de Puerto Rico, el crecimiento tiene un significado de progreso económico, pero también es, según Denise Draper, primera vicepresidenta de la División de Mercadeo, "resiliencia, reconstrucción, emprendimiento, movilidad y sentido de pertenencia".

"Crecer también tiene que ver con regresar a la isla luego de años en la diáspora", dijo aludiendo a los millones de puertorriqueños que han emigrado a lo largo de las últimas décadas a Estados Unidos continental en busca de mejores oportunidades.

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Fundado en 1893, Banco Popular de Puerto Rico cuenta con la red más extensa de sucursales y cajeros automáticos en la isla y es un proveedor de servicios financieros con operaciones también en Estados Unidos, el Caribe y América Latina. EFE