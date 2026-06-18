Aranxta Sánchez Vicario resurge tras su último varapalo judicial frente a Josep Santacana: "La vida sigue"

Dos años después de ser condenada a 2 años de cárcel por el Juzgado Penal 25 de Barcelona por un delito de alzamiento de bienes -no ingresó en prisión pero tuvo que pagar una indemnización de 6,6 millones de euros al Banco de Luxemburgo- Arantxa Sánchez Vicario ha sufrido un nuevo varapalo en la batalla judicial que mantiene contra su exmarido, Josep Santacana desde su separación en 2016.

Y es que tal y como trascendió el pasado febrero, su divorcio está a punto de resolverse en Miami y la extenista no recuperará ni un céntimo de la fortuna valorada en 30 millones de euros que tenía cuando comenzó su relación con el padre de sus hijos Leo y Luna, después de que la Justicia de Florida haya llegado a la conclusión de que el empresario catatán tiene su vida financiera en orden, y que el origen de su patrimonio en Estados Unidos está acreditado, a pesar de que la campeona de Roland Garros sigue sosteniendo que su entonces pareja se apropió de todos sus bienes y la dejó en la ruina más absoluta tras confiar en él para gestionar su patrimonio.

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Después de varios meses alejada del foco mediático, Arantxa ha reaparecido en Madrid para recibir un premio a su trayectoria deportiva en los Premios Gloria del Deporte Iberoamericano en una gala en la que también se ha reconocido a otros rostros conocidos como la infanta Elena, la exgimnasta Almudena Cid, o el exciclista Alberto Contador.

Pura sofisticación con un ajustado diseño negro de manga larga con escote barco y detalle de plumas blancas a la cadera, la extenista se ha mostrado muy emocionada, asegurando que "ser premiada no solamente por haber tenido la carrera que he tenido, sino también por los valores humanos, que creo que también es fundamenta, para mí es importante porque eres un referente para los jóvenes, para el día de mañana. Y yo me doy cuenta que, a pesar de que me he retirado ya hace muchos años, porque ha pasado mucho tiempo, la gente me sigue reconociendo, me sigue queriendo en todas partes del mundo. Incluso los jóvenes todavía quieren saber más de ti. Y te ven como un referente a seguir. Eso es importante, los valores. Y yo creo que estoy inculcando los valores que yo tuve, que me dieron a mí y mi familia, pues se los transmito también ahora a mis hijos y después no solo a mis hijos, sino a la gente joven. Estoy muy contenta, la verdad, muy emocionada de estar aquí, ser premiada y poder ofrecer, como digo yo, ayuda a personas, a los que lo necesiten y sobre todo a la gente joven, que es fundamental hoy en día".

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Una cita muy especial en la que ha dedicado unas preciosas palabras a su madre, Marisa Vicario, con la que ha dejado atrás el distanciamiento que vivieron durante su matrimonio con Santacana y con la que vuelve a ser una piña, como con el resto de su familia: "Las madres son fundamentales, son vitales. Mi familia es fundamental, o sea, mi familia siempre ha sido muy importante y cualquier premio que recibo, pues, también va para ellos, ¿no? O sea, mi papá ya no está, pero está mi mamá.Y, bueno, mira, hace poco estuve en un premio con mi madre en Barcelona y ahora, bueno, estoy aquí, pero ella no ha podido venir, si no hubiese estado aquí, pero no ha podido, entonces, por supuesto, o sea, yo siempre digo que la familia es fundamental y realmente, pues, ahí está, ¿no? Y mi familia lo ha estado y lo sigue estando estando ahora y eso es lo que es fundamental".

También sus hijos que, como ha desvelado divertida, no siguen sus pasos en el mundo del tenis. "No, no, no. Me han salido futbolistas, la niña y el niño, o sea que soy mamá futbolera. No me da pena para nada. Todo lo contrario. El deporte que quieran porque los valores del deporte también ayudan mucho. Y son deportistas realmente, como digo yo, muy activos y son buenos, sí. Y estoy feliz porque a ellos les encanta y yo apoyándoles" ha expresado orgullosa, afirmando que es de las madres que van a apoyar a sus niños a todos sus partidos. "El problema es que todo el mundo me conoce y piensan que me he confundido de lugar" ha confesado entre risas.

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Respecto al momento que está viviendo, y si tras la tempestad con Santacana ha llegado la calma, Aranxta se ha sincerado como nunca: "Sabía que ibas a ir por ahí, pero como sabéis, estoy feliz de poderos contestar, siempre con educación, pero no es el tema. O sea, estoy feliz, estoy aquí, recibir un premio que es lo más importante y la vida sigue, así que pa'lante". "Ahí estamos. Es titular, pero no lo pongáis, ponerlo bien, por favor. Poner que estoy feliz y estoy...Soy una mamá, como con mis hijos, cuidando a mis hijos, que es lo más importante, que ellos son lo mejor que tengo en esta vida. Muchas gracias" ha concluido, dejando claro que la felicidad ha vuelto a su vida.