Albares aboga por que el acuerdo entre EEUU y Irán abra "camino" a resolver el expediente nuclear

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán "debe abrir también un camino para la diplomacia y la negociación, que resuelva el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní".

En la segunda jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica en Barcelona, ha calificado de buena noticia este acuerdo, y ha destacado que debe "permitir abrir el estrecho de Ormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon".

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Albares ha sostenido que este pacto debe "abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo", y ha deseado que esa paz llegue al Líbano, donde se debe respetar su soberanía e integridad territorial, y también garantizar que Palestina e Israel puedan convivir en paz y seguridad.

"Si algo nos enseña la historia de nuestra región, la historia del Mediterráneo, es que ninguna crisis encontrará una salida duradera y estable al margen del diálogo, de la cooperación y de la diplomacia", ha afirmado el ministro.

MEDITERRÁNEO Y MULTILATERALIDAD

Albares ha llamado a lograr que el Mediterráneo sea "ejemplo para el mundo de compromiso con la multilateralidad, la paz y el progreso", y ha insistido en que ninguna crisis encontrará una salida duradera y estable al margen del diálogo y la cooperación.

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También ha subrayado que el Mediterráneo debe ser un espacio de diálogo y entendimiento, lo ha descrito como una prioridad geográfica y estratégica para la política exterior española, y ha apostado porque ocupe "un lugar central en la política exterior de la Unión Europea", a través del Pacto por el Mediterráneo europeo.

En ese sentido, Albares ha defendido dar un impulso al Pacto por el Mediterráneo, que ha definido como un "salto cualitativo" en las relaciones mediterráneas, profundizando en la cooperación.

Además, el ministro ha defendido el multilateralismo a través de organizaciones como la Unión por el Mediterráneo (UpM), con sede en Barcelona, y ha añadido que el futuro de esta organización pasa por una "renovación".