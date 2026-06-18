Honor Watch 6 usa la IA para el seguimietno de la salud e incluye modos deportivos profesionales de fútbol y bádminton

Honor ha presentado el reloj inteligente Honor Watch 6, que realiza un seguimiento de la salud con la inteligencia artificial de la compañía e introduce más de 120 modos de actividad física, incluidos dos de tipo profesional para el fútbol y el bádminton.

El 'wearable' incorpora más de 120 modos deportivos para ayudar a los usuarios a monitorizar su rendimiento en deportes como 'trail running', que incluye métricas avanzadas sobre el desnivel, distancia recorrida y seguimiento de rutas, además de funciones de orientación y alertas de desviación basadas en el sistema GPS de doble banda AccuTrack.

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También ofrece un seguimiento de nivel profesional con datos específicos para deportes de equipo y de raqueta, como el fútbol o el bádminton, que incluyen la velocidad de los remates o mapas de calor y trayectorias.

En lo que respecta a la salud, el reloj realiza un seguimiento durante todo el día de parámetros como la frecuencia cardiaca, el nivel de oxígeno en sangre, el estrés o la calidad del sueño.

La función 'Quick Health Scan' ofrece al instante un análisis exhaustivo de la salud a partir de indicadores clave, además de informes diarios automáticos y seguimiento continuo de diferentes métricas relacionadas con el bienestar.

El reloj refuerza la precisión de las mediciones con el sistema 'Honor IntelliSense', que capta de manera más uniforme las señales biométricas, e incorpora la monitorización dinámica de la presión arterial en segundo plano.

La compañía tecnológica afirma que se ha inspirado en el mundo del automovilismo para diseñar Honor Watch 6, que está fabricado con una aleación de aluminio reciclado y ofrece una textura premium en la carcasa.

Este reloj está pensado para que pueda usarse en el exterior. Para ello, la pantalla que alcanza los 3.000 nits de brillo máximo, para que se vea nítida incluso bajo el sol, y admite el uso con las manos mojadas o bajo la lluvia.

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Cuenta, además, con clasificación IP69 de resistencia al agua y al polvo y admite su uso bajo el agua con una resistencia de hasta 5 atmósferas.

La batería de 980 mAh ofrece una autonomía de hasta 35 días y es compatible con pagos NFC mediante tarjetas Mastercard y Visa.

Honor Watch 6 está disponible desde este jueves en los colores Twilight Brown y Shadow Black, con un precio de 269 euros y 249 euros, respectivamente, en la página web de Honor.