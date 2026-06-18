AMP. El técnico vasco Beñat San José, nuevo entrenador del Rayo Vallecano

El técnico vasco Beñat San José es elegido por el Rayo Vallecano para reemplazar al navarro Iñigo Pérez, que dirigirá al Villarreal CF desde la próxima temporada, en el banquillo del equipo rayista, después de que el guipuzcoano finalizara contrato con la SD Eibar, según un comunicado.

"Estoy tremendamente feliz, me siento muy identificado con el Rayo y sus valores y en lo que transmite en el campo. No solo por sus logros, sino por cómo los ha conseguido. Lo más importante para mí es conseguir resultados, que la afición esté feliz y seguir evolucionando el club", dijo en su presentación oficial, acompañado por el presidente rayista, Raúl Martín Presa.

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Acerca del estilo de juego que implantará en el Rayo, San José señaló que debe representar la identidad del Rayo, "un equipo de barrio obrero, trabajador, de resiliencia, donde nadie es más que nadie, que con perseverancia y unión se pueden conseguir las cosas".

"Nuestra actitud y predisposición deben ser máximas. Debemos ir a por cada partido. Ese es el principal punto del estilo de juego. Mi idea es tener un equipo muy proactivo, que recupere la pelota rápido y haga un buen fútbol para atacar y ser competitivos. Los jugadores lo han demostrado estos años y quiero que sigan evolucionando", manifestó.

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Por otro lado, no la da vértigo sino que siente "responsabilidad" por dar el salto a Primera. "Es un club que, desde la humildad, ha crecido. Me da una ilusión y una energía tremenda. Me siento muy identificado con esos valores. Mi carrera ha sido así, nadie me ha regalado nada. He aprendido muchísimo. He entrenado en tres continentes distintos y la Segunda española curte a jugadores y entrenadores. Me siento preparado e identificado", indicó.

Asimismo, destacó el trabajo de Íñigo Pérez, que, según él, ha hecho "maravilloso". "Su nombre nunca se borrará en la historia del club. No vengo a evolucionar a ningún entrenador sino a trabajar. Voy a intentar seguir con la evolución que el club ya tiene", destacó.

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En este sentido, San José emociona ver al Rayo en la final de la Conference. Ha demostrado que declaró que Pérez ha demostrado que los "sueños pueden hacerse realidad" por alcanzar la final de la Conference League. "Es un honor y un privilegio seguir esa senda. Yo soy Beñat, con mi estilo y mi sello. Roma no se hizo en un día y nuestra intención es evolucionar, avanzar y construir juntos con el trabajo y en el campo. A intensidad y trabajo no nos puede ganar nadie. Soy un privilegiado por recoger esto", reconoció.

Beñat San José, de 46 años, será el encargado de coger las riendas del Rayo de Iñigo Pérez, que alcanzó la final de la Conference League la pasada campaña y que abandonó la entidad rayista a finales de mayo tras dos temporadas al frente del banquillo del equipo de la franja.

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El guipuzcoano comenzó su trayectoria en los banquillos en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Tras cuatro temporadas, dio el salto a Arabia Saudí para dirigir al equipo Sub-21 del Al-Ittihad y después al primer equipo, con el que logró la Copa de Campeones del Rey de Arabia Saudí en 2013.

Posteriormente, continuó en el Al-Ettifaq en la temporada 2014-15 y un curso después entrenó al Deportes Antofagasta de Chile, donde logró la mejor clasificación histórica del club. También dirigió el banquillo del Club Bolívar boliviano, con el que se proclamó bicampeón consiguiendo el Torneo Apertura y el Clausura en 2017.

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En su regreso a Chile, entrenó a la Universidad Católica, levantando la Liga en 2018. Posteriormente, firmó por el Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos, y en 2019 regresó a Europa para entrenar al KAS Eupen belga, con el que, en la campaña 2020-21, alcanzó las semifinales de Copa y logró la mejor clasificación histórica del club.

Su siguiente etapa sería en el Mazatlán mexicano, regresando al Bolívar en 2022 donde en 2023 logró proclamarse campeón de la Liga y llevó al club a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Posteriormente volvió a México para dirigir al Atlas FC.

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En febrero de 2025, Beñat San José llega a la SD Eibar, club en el que ha permanecido hasta el final de la temporada 2025-26, dejando al equipo 'armero' en octava posición en LaLiga Hypermotion y disputando un total de 60 partidos en el banquillo del conjunto vasco. "Ahora, llega al Rayo Vallecano donde le deseamos la mejor de las suertes", expresó el comunicado del club madrileño.