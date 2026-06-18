Al Sisi espera que el memorando entre EEUU e Irán marque una nueva fase en Oriente Medio

El Cairo, 18 jun (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, aseguró este jueves que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán firmado digitalmente la víspera marque una nueva fase de desescalada en la región de Oriente Medio.

"Espero que este paso marque un punto de inflexión crucial que marque el comienzo de una nueva fase de desescalada, fomento de la confianza y cooperación mutua, que conduzca a una seguridad y estabilidad duraderas en la región", según un comunicado de la Presidencia egipcia.

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Al Sisi, que ha participado en la Cumbre del G7 de Évian (Francia) de esta semana, aplaudió la "actitud positiva" del presidente iraní, Masud Pezeshkian, y "su compromiso para alcanzar acuerdos mutuamente aceptables", al tiempo que expresó su "profundo reconocimiento" al presidente estadounidense, Donald Trump, por "fortalecer la seguridad y estabilidad" en la región.

Asimismo, valoró la coordinación con los socios regionales para alcanzar este resultado que calificó de "satisfactorio".

"Agradecemos los incansables esfuerzos de Pakistán, Catar y los demás miembros del Cuarteto, representados por Arabia Saudí y Turquía, para facilitar la conclusión de este memorando de entendimiento", afirmó.

La ofensiva bélica iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán provocó la respuesta de Teherán contra países del golfo Pérsico, duramente castigados durante estos meses de guerra.

El memorando de entendimiento, alcanzado tras meses de negociaciones, establece el fin “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Además, Estados Unidos levantará las sanciones a la venta y transporte de petróleo iraní e Irán se compromete a no producir ni adquirir armas nucleares.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones. EFE