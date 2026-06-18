Al menos tres muertos por un ataque israelí contra un vehículo civil en la ciudad de Gaza

Al menos tres palestinos han muerto y varios más han resultado heridos este jueves tras un ataque con drones perpetrado por el Ejército israelí contra un vehículo civil en el barrio de Rimal, al oeste de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino.

El ataque con drones israelíes se ha producido contra un vehículo civil frente a la mezquita de Abu Jadra y cerca del parque municipal en el centro de la ciudad de Gaza, según fuentes médicas citadas por la agencia de noticias palestina WAFA.

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El martes murieron dos personas tras registrarse un ataque al norte del campamento de refugiados de Nuseirat, situado en el centro de la Franja. Asimismo, las autoridades gazatíes informaron el lunes de otros tres palestinos muertos por ataques israelíes contra varias zonas de Gaza, dos de ellos la zona de Abú Iskandar, en la ciudad de Gaza, y otro en el campo de refugiados de Nuseirat, más al sur.

Ya son más de mil los muertos por ataques del Ejército de Israel contra el enclave desde la entrada en vigor en octubre de un alto el fuego al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para resolver el conflicto, según el balance recogido por las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

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