Sánchez pedirá a la UE más ambición presupuestaria y evitar una guerra comercial con China

Madrid, 18 jun (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamará este jueves al resto de líderes de la Unión Europea más ambición ante el próximo presupuesto comunitario y evitar un enfrentamiento comercial con China que tendría consecuencias negativas para los Veintisiete.

Sánchez viaja en esta jornada a Bruselas para participar en la reunión del Consejo Europeo que, entre otros asuntos, abordará ese futuro presupuesto común (denominado marco financiero plurianual), el aumento de la competitividad europea, la situación en Ucrania y Oriente Medio, la política migratoria y la relación comercial con China.

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En el debate sobre el presupuesto de la UE, el Gobierno ya había considerado insuficiente la propuesta que había planteando la Comisión Europea.

Por ello, fuentes del Ejecutivo han informado de que Sánchez insistirá en que los socios comunitarios deben tener más ambición, sobre todo después de que Chipre, que ostenta la presidencia del Consejo de la UE en el primer semestre de este año, haya hecho otra propuesta que supone un recorte del 2 % respecto a la que planteó la Comisión.

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Un planteamiento que rechaza el Gobierno porque aunque considera que protege algo más la parte relativa a cohesión y agricultura, lo hace a costa de elementos esenciales de la agenda de competitividad y, sobre todo, en lo relativo a las interconexiones energéticas.

Otro debate que va a ocupar gran parte de las conversaciones de los Veintisiete es cómo intentar reducir el déficit comercial de la UE con China, que ha alcanzado la cifra de unos 350.000 millones de euros al año.

Hay un consenso de todos los socios europeos en que esta situación no es sostenible, pero hay diferencias respecto a qué medidas se deben adoptar para paliarla.

Ante ese debate, el Gobierno considera que en el momento actual hay que evitar ir a una guerra comercial con China, entre otras razones porque el país asiático tiene capacidad de adoptar medidas en represalia muy duras.

Sánchez, que ha viajado cuatro veces a China en los últimos cuatro años, instará al resto de líderes a ser pragmáticos, alejarse de decisiones que llevarían a ese enfrentamiento y optar por la vía de la negociación.

Antes de la reunión del Consejo, el presidente del Gobierno participará en un encuentro de líderes socialistas de la UE y en otro del denominado grupo de Amigos de la Cohesión, del que forman parte una quincena de socios comunitarios que defienden los fondos de cohesión regionales.

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También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viaja hoy a Bruselas para asistir a una reunión de los máximos responsables del Partido Popular Europeo.