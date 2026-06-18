El núcleo del PCC da luz verde a las reformas económicas de Díaz-Canel

La Habana, 17 jun (EFE).- El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) dio este miércoles luz verde a las reformas económicas avanzadas el pasado viernes por el presidente del país y primer secretario de la formación, Miguel Díaz-Canel.

Este organismo clave del poder político en la isla celebró esta tarde un pleno extraordinario para evaluar de urgencia un paquete de medidas que promete liberalizar y descentralizar la economía cubana, sumida en una profunda crisis por motivos internos y externos.

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El siguiente paso legal de las reformas es su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), a la que se ha convocado también de manera extraordinaria para este jueves. Este cuerpo legislativo acostumbra a ratificar por unanimidad las propuestas que le llegan. EFE

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