James Rodríguez lidera el 11 de Colombia ante Uzbekistán

México, 17 jun (EFE).- James Rodríguez lidera el 11 con el que la selección Colombia debutará en la Copa del Mundo 2026 ante la de Uzbekistán en el partido del Grupo K que se jugará en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

James será el creativo del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo y tendrá en los extremos a John Arias y a Luis Díaz, mientras que Luis Suárez será el punta de lanza.

Alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez.

Alineación de Uzbekistán: Utkir Khusanov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov.