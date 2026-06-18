Atacado por dos lanchas un buque en el mar de Adén, frente a la costa de Yemen

La Armada de Reino Unido ha informado este miércoles de un enfrentamiento armado en el golfo de Adén, frente a la costa meridional de Yemen, después de que dos lanchas abrieran fuego contra un buque, cuyo equipo de seguridad ha respondido, tras lo que las citadas embarcaciones se han alejado.

"El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha recibido un informe sobre un incidente ocurrido a 105 millas náuticas (unos 194 kilómetros) al noreste de Adén, en Yemen. Dos lanchas, con un número desconocido de personas armadas a bordo, se han acercado a menos de cuatro metros de un buque y han abierto fuego contra él", ha indicado la agencia dependiente de la Armada británica.

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Acto seguido, según ha descrito la propia entidad, "el buque ha movilizado a su equipo de seguridad y ha respondido al fuego", tras lo que "las lanchas sospechosas se han alejado y se encuentran ahora a más de cuatro millas náuticas del buque".

"La tripulación se encuentra a salvo", ha subrayado el UKMTO antes de recomendar a los barcos que circulen por la zona "que naveguen con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa (...) mientras las autoridades investigan el caso".