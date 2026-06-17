Agencias

Un temblor de magnitud 5,1 se siente en el centro de Colombia sin víctimas ni daños

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Bogotá, 17 jun (EFE).- Un temblor de magnitud 5,1 se sintió en la mañana de este miércoles en el centro de Colombia, sin registro de víctimas o daños hasta el momento por parte de las autoridades.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento ocurrió a las 05:51 hora local (10:51 GMT) y tuvo como epicentro la región de Los Santos, en el departamento de Santander (noreste), una zona de alta actividad sísmica.

El temblor, que duró pocos segundos, se produjo a una profundidad de 146 kilómetros, y se sintió con mayor intensidad en Bucaramanga, capital de Santander, y en otras ciudades de la región andina de Colombia, como Bogotá, Tunja, Medellín y Cúcuta, sin reporte de daños. EFE

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