Julieta Venegas reivindica su espíritu norteño frente a la multitud de Auditorio Nacional

Ciudad de México, 17 jun (EFE).- Julieta Venegas pisó este miércoles el Auditorio Nacional de Ciudad de México acompañada de sus más íntimos aliados: el verso fronterizo, inspirado en su natal Tijuana, y el acordeón, para reivindicar su espíritu norteño, ese mismo que dio a conocer al mundo con el lanzamiento de su más reciente disco ‘Norteña’ y que fue sembrando entre el público esta noche.

Han pasado dos décadas desde que la cantautora mexicoestadounidense debutó en el escenario de este recinto. En aquel momento se mostró tímida, enfrentando sus miedos ante la multitud.

Hoy, a sus 55 años, es un referente de la música latina que, con su noveno álbum de estudio, es capaz de confesar frente a un foro lleno que es una "mujer terca", forjada por raíces que florecen en la tierra árida de Tijuana, en el cemento de la capital mexicana y en el suelo fronterizo entre México y Estados Unidos.

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El concierto arrancó con ‘Tiempos dorados’, el primer sencillo de este proyecto al que Venegas le dedicó el alma y también su primer libro, ‘Norteña: Memorias del comienzo’, en el que recorre su trayectoria como artista que inició con ‘Aquí’ (1997), su álbum debut.

“No saben la felicidad que tenemos de volver al Auditorio (Nacional) y que lo hayan llenado”, dijo la compositora portando un atuendo rosado de dos piezas, un sombrero y un par de botas vaqueras.

Venegas asegura que sin El David Aguilar no existiría ‘Norteña’, por eso esta noche lo invitó a compartir escenario para entonar ‘Caprichos del azar’, el tema que despertó en la artista los recuerdos de su infancia: ella en el piano o su madre, Julia, cantando a su lado.

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Para interpretar ‘Amigas’, pieza que originalmente canta con Ruzzi, compartió voz con la mexicana Mariana de Miguel, mejor conocida como Girl Ultra.

Al recinto no llegó Natalia Lafourcade para interpretar ‘Tengo que contarte’, pero fue Gaby Romero, originaria de Baja California Sur, quien la sustituyó con una versión única marcada por el sonido del requinto.

El repertorio fue rico, extenso y atemporal, aunque faltó ‘La niña futbolista’, la canción más polémica de Venegas hasta la fecha, tras haber sido presentada en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte del programa ‘Mundial Social 2026’.

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Entre los clásicos entonados por la ganadora ocho veces del Grammy Latino destacó ‘Oleada’ y ‘Algo está cambiando’ de su disco ‘Sí’ (2003), el proyecto musical que la catapultó a la fama internacional.

‘Norteña Tour’ continuará su recorrido en Guadalajara (oeste de México), el 20 y 21 de junio.

Después, entre julio y octubre, cruzará la frontera para presentarse en Chicago, Nueva York, Washington, Sacramento, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Las Vegas y otras ciudades de Estados Unidos. EFE