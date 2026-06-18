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Lorenzo dice que Colombia ganó merecidamente

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Ciudad de México, 17 jun (EFE).- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó este miércoles al término del partido ante Uzbekistán que su equipo "ganó merecidamente" por 1-3 en el debut en el Grupo K del Mundial 2026 en partido jugado en Ciudad de México.

"Se ganó merecidamente y es el primer escalón", dijo el técnico argentino.

"Sabíamos que no iba a ser fácil el primer partido. Pudimos marcar y sacar una diferencia mayor, pero el rival trabajó bien, es un equipo muy cerrado y nos costó llegar", agregó.

Sobre lo que debe mejorar Colombia, dijo: "Hay que terminar las jugadas, tuvimos mucho la posesión y no provocamos el centro o remate al arco, hay que mejorar eso".

"Tuvimos varias opciones, pero no las definimos y nos costó tener la posesión de la pelota, cuando refrescamos (con los cambios) nos vimos mejor", indicó Lorenzo.

De los goles de Daniel Muñoz, de Luis Díaz y Jáminton Campaz aseguró sentir "una satisfacción por ellos".

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