Roca Rey, sin Tana Rivera, se va de 'fiesta' con Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo

El Hotel Ritz ha sido el espectacular escenario escogido por 'El Confidencial' para celebrar con una velada inolvidable su 25º aniversario y entregar por primera vez, bajo la presidencia de los Reyes Felipe y Letizia, sus Premios Periodismo de Investigación. Y aunque todas las miradas estaban puestas en sus Majestades, y especialmente en la madre de la Princesa Leonor, que ha deslumbrado tirando de fondo de armario para recuperar su impresionante vestido negro con estampado floral en dorado de Dries Van Noten para la ocasión, han sido muchos los rostros conocidos que han querido acompañar al diario en este evento tan especial.

Entre los asistentes, Susanna Griso y su prometido Luis Enríquez Nistal; Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz; Alaska y Mario Vaquerizo; Eugenia Silva; Nuria Roca y Juan del Val; Naty Abascal... y también Andrés Roca Rey, que por primera vez se ha dejado ver públicamente con su 'suegra' Eugenia Martínez de Irujo -y el marido de la duquesa de Montoro, Narcís Rebollo- presumiendo de la maravillosa relación que mantienen.

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Aunque Cayetana Rivera -que sí estuvo arropándole en la plaza de toros de Las Ventas este domingo en el cierre de la Feria de San Isidro a pesar del fuerte aguacero que cayó en la capital- no estuvo presente en el aniversario de 'El Confidencial', su madre ha evidenciado lo bien que se lleva con el torero peruano, confirmando sin necesidad de palabras que da su 'bendición' al discreto noviazgo que mantienen desde principios de abril y que, es innegable, está más que consolidado y va muy en serio.

Así, a pesar de abandonar por separado el evento, Roca Rey -que guardó silencio ante las preguntas de la prensa y evitó confesar lo enamorado que está de Tana- esperó en su coche a Eugenia y Narcís para que su chófer les llevase a casa tras la fiesta y, en medio de una gran expectación mediática y sin poder contener la sonrisa conscientes de que era la primra vez que les veíamos juntos, la diseñadora se subía junto a su marido a la parte de atrás del vehículo intercambiando miradas cómplices con su 'yerno', con el que es más que evidente que está encantada.

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Fiel al estilo 'boho-chic' que ha convertido en su seña de identidad, la hija de la duquesa de Alba ha derrochado elegancia con un conjunto de blusa satinada blanca, y falda larga de gasa en color nude con fajín incorporado a la cintura, pequeñas aplicaciones metálicas bordadas y volantes que aportaban movimiento. Un diseño de la colección cápsula que ha lanzado con la firma Antik Batik con el que estaba sencillamente perfecta.