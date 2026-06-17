La misión de la observación de la OEA pide a los jurados electorales "celeridad" para completar el recuento

La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú ha reclamado a los Jurados Electorales Especiales (JEE) a "actuar con celeridad" y que amplíen sus capacidades y horarios de trabajo para completar "a la mayor posible" el recuento de la segunda vuelta de las elecciones generales en el país, celebrada el 7 de junio.

La misión, encabezada por el ex secretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) Víctor Rico Frontaura, ha hecho en las últimas horas a estos organismos para que "actúen con la celeridad que las circunstancias demandan", según un comunicado publicado por el organismo regional.

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Así, ha afirmado que desde las elecciones ha dado seguimiento al trabajo de catorce Jurados Electorales Especiales, doce Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y presenciado 161 audiencias, en el marco de sus labores de observación de los comicios, que enfrentan a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y al izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

"Durante este periodo, la misión observó que los JEE trabajan de forma diligente y apegados a derecho para resolver todas las disputas. Sin embargo, es imperativo que se amplíen las capacidades y horarios de trabajo de estas autoridades electorales temporales para que los expedientes pendientes, equivalentes a menos del 1% de las actas, puedan ser resueltos a la mayor brevedad posible", ha explicado.

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En este sentido, ha hecho hincapié en que "la impartición de justicia en materia electoral debe ser eficaz y oportuna para generar certeza sobre esta segunda elección presidencial, que se ha desarrollado con normalidad", al tiempo que ha reiterado que no ha identificado "irregularidades que pongan en duda la integridad de la información presentada por la autoridad electoral".

La misión de observación electoral de la OIEA ha lamentado por ello "la desinformación generada a lo largo de todo el proceso, particularmente durante la etapa postelectoral", antes de recalcar que "continúa dando seguimiento a las actividades de esta etapa del proceso electoral", a la espera del anuncio de los resultados definitivos.

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El partido Juntos por el Perú ha convocado este viernes una "gran movilización" en Lima, la capital, "en defensa del voto, la victoria del pueblo y la democracia", a medida que va finalizando el recuento de la segunda vuelta de las elecciones, arguyendo que "el voto ciudadano ha sido deslegitimado".

La formación ha denunciado "la falta de transparencia" de los organismos estatales durante el proceso electoral, así como las "maniobras político mediáticas" que han venido atentando contra la soberanía del pueblo. Para Juntos por el Perú existe "una clara voluntad corporativa contraria a los intereses de las mayorías".

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Con poco más del 99% de las actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sitúa a Fujimori --hija del expresidente y dictador Alberto Fujimori (1990-2000) con el 50,09% de los votos, apenas 35.600 votos más que Sánchez, que se queda con el 49,9% de los apoyos del electorado peruano.