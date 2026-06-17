PP publica una versión de 'Toy Story 5' en Instagram señalando a Sánchez como "the one", junto a ZP, Ábalos o Leire

El Partido Popular ha publicado una versión de 'Toy Story 5' en la que incluye como protagonistas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atribuyéndole ser "the one", y a otros miembros del Ejecutivo, junto con los protagonistas de los casos que se investigan en los tribunales y que afectan al Gobierno y al PSOE. Mientras, suena la canción 'Hay un amigo en mi'.

El vídeo, caracterizado como los dibujos de Toy Story, comienza con una imagen de Pedro Sánchez sentado con el exsecretario de Organización y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, durante una reunión del partido. Le sigue otra imagen del exasesor Koldo García junto a Pedro Sánchez y el exsecretario de Organización Santos Cerdán.

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Zapatero protagoniza el siguiente fotograma, ataviado con algunas de las joyas que la UCO encontró en la caja fuerte de su despacho mientras sonríe.

El hermano de Pedro Sánchez, señalado en la imagen como el "hermanísimo", aparece sentado en el banquillo declarando ante del juez, mientras que la directora de la Guardia Civil, Mercedes Fernández, está vestida como los agentes del cuerpo policial y el exFiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, está aporreando el teléfono con el martillo de madera que utilizan los jueces, conocido como mazo o mallete.

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La llamada 'fontanera' de Ferraz, la exmilitante Leire Díez, también protagoniza otra de las imágenes, fotografiada junto a Pedro Sánchez, mientras que las hijas de Zapatero lo están con su padre en la puerta de su empresa y le sigue otra foto del exdiputado socialista Tito Berni con el jefe del Ejecutivo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aparece subido en la tribuna del Congreso mostrando un móvil con mensajes en la red y también incluyen al DAO de la Policía José Ángel González, denunciado por una policía por agresión sexual y el exasesor de Pedro Sánchez, Francisco Salazar, que también lo ha sido por una de sus subordinadas en Moncloa.

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María Jesús Montero, exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata a la Junta de Andalucía, le sigue en la versión que hace el PP de 'Toy Story', antes de aparecer Zapatero señalando la ceja, junto a Pedro Sánchez, que le sonríe y posteriormente se abrazan.

Finalmente, aparecen sentados durante un acto del PSOE el presidente del Gobierno señalado como 'the one' por el PP, junto a su mujer, Begoña Gómez, tras lo que aparece Pedro Sánchez despidiéndose con un saludo y vestido con una guayabera, típica de las costas caribeñas.

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