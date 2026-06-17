El IPC de Reino Unido se mantuvo estable en mayo en el 2,8%

La tasa de inflación interanual de Reino Unido se situó el pasado mes de mayo en el 2,8%, en línea con la subida del coste de la vida el mes anterior, según refleja el dato de la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

De este modo, el IPC británico se mantiene por debajo del umbral del 3% por segundo mes consecutivo, aunque todavía por encima del nivel de estabilidad de precios del 2% del Banco de Inglaterra, que mañana volverá a reunirse para evaluar su política monetaria, tras dejar en el 3,75% el tipo de interés de referencia en su anterior reunión.

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Según los datos de la ONS, en mayo, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 2,2% interanual, ocho décimas menos que en abril, mientras que el transporte lo hizo un 6,8%, frente al 4,5% del mes anterior, y la educación volvió a subir un 5,1% interanual.

El coste del conjunto de bienes registró una subida del 2% interanual, cuatro décimas menos que en abril, mientras que los servicios se encarecieron un 3,7% interanual, frente al incremento del 3,2% del mes anterior.

De su lado, la tasa de inflación subyacente, que descuenta el efecto de la energía y de los alimentos frescos, se situó en mayo en el 2,6%, frente al 2,5% del mes anterior.