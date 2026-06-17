Agencias

El papa expresa su dolor por una guerra en Ucrania que se extiende y pide vías de diálogo

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Ciudad del Vaticano, 17 jun (EFE).- El papa León XIV expresó este miércoles su dolor por la guerra en Ucrania "que se extiende" y sigue causando "tantas víctimas inocentes, rescatistas asesinados e iglesias y lugares del patrimonio cultural devastados por las llamas" y pidió vías de diálogo.

El papa mostró su cercanía a quienes "lloran a sus seres queridos", a "los heridos y a quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo a la vida con valentía", en un llamamiento al final de la audiencia general.

"Invito a todos a rezar para que esta guerra termine. Pidamos al Señor que abra vías de diálogo, que apague el odio y que haga posible una paz justa y duradera", agregó.

Por otro lado, como ya hizo ayer martes saliendo de su residencia de Castelgandolfo, expresó su satisfacción por el acuerdo conseguido entre Irán y Estados Unidos.

Agradeció además a todos los países "que se han comprometido a facilitar el encuentro entre las partes y a hacer posible dicho acuerdo" y deseó que "este acuerdo pueda contribuir a reforzar la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, promoviendo vías de diálogo y cooperación entre los pueblos".

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