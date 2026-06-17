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Detenidos en Rusia tres sospechosos de "colaborar" con Ucrania y planear "actos de sabotaje y terrorismo"

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Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la detención de tres personas sospechosas de "colaborar" con los servicios de Inteligencia de Ucrania y preparar "actos de sabotaje y terrorismo" contra militares, voluntarios e infraestructura en tres regiones del país euroasiático.

El Servicio Especial de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que "tres cómplices de los servicios especiales ucranianos han sido detenidos en Adigea, Tiumén y Krasnodar", unas operaciones en las que han sido incautados explosivos y "artefactos incendiarios" de fabricación artesanal.

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Así, ha explicado que los sospechosos tenían entre sus objetivos "personal militar de las Fuerzas Armadas, una organización de voluntarios que apoya a los participantes en la operación militar especial --en referencia a la invasión de Ucrania--, instalaciones de infraestructura de transportes y el complejo de combustible y energía de estas regiones".

"Un análisis de los equipos de comunicación de los detenidos reveló correspondencia con sus contactos ucranianos, que contenía instrucciones sobre cómo llevar a cabo los ataques terroristas planeados", ha dicho, al tiempo que ha resaltado que todos ellos han sido ya puestos a disposición de los tribunales por "preparativos para un acto terrorista" y "posesión ilegal de explosivos", mientras "se sopesa si abrir un caso por alta traición".

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El FSB ha advertido a la población rusa de que los servicios de Inteligencia de Ucrania "siguen buscando activamente a través de Internet, redes sociales y aplicaciones de mensajerías a posibles responsables de ataques terroristas y actos de sabotaje destinados a dañar al país".

"Advertimos a todas las personas que acepten apoyar al enemigo de que serán identificadas y procesadas, con castigos punibles con penas que pueden ir hasta la cadena perpetua", ha recalcado el FSB, sin que Ucrania se haya pronunciado sobre las detenciones, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

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