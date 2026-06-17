Qualcomm presenta Snapdragon Reality Elite: 48 TOPS de IA, más autonomía y gráficos 4,4 K para dispositivos XR

Qualcomm ha presentado su nuevo procesador para dispositivos de realidad extendida (XR) Snapdragon Reality Elite, diseñado para ofrecer experiencias inmersivas de alta calidad tanto en gafas inteligentes como en visores, de cara a impulsar "la próxima ola de GenAI espacial" con hasta 48 TOPS de procesamiento de inteligencia artificial (IA) y gráficos de hasta 4,4 K.

La tecnológica ha dado a conocer su nuevo chip en el marco del evento Augmented World Expo, donde ha detallado que se trata de un procesador con capacidades para impulsar los dispositivos Android XR más recientes, comenzando por el proyecto XREAL Aura también presentado este martes.

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Concretamente, Qualcomm ha asegurado que el nuevo Snapdragon Reality Elite llega con mejoras para ofrecer experiencias de computación espacial inmersivas con "alta fidelidad" visual e IA integrada en el dispositivo, además de ser compatible con una amplia gama de formatos, desde gafas inteligentes hasta visores de realidad extendida.

En lo relativo al rendimiento de IA en el dispositivo, la compañía ha subrayado en un comunicado en su web oficial que alcanza una potencia de hasta 48 TOPS, compatible con modelos de lenguaje y visión de gran tamaño.

Esto se traduce en capacidades para impulsar desde avatares fotorrealistas y agentes basados en grandes modelos de lenguaje (LLM) hasta la generación de objetos en tiempo real mediante modelos de visión de gran tamaño (LVM), integrando así "contenido digital en el entorno de los usuarios".

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Además, estas capacidades de IA también mejoran la respuesta en tiempo real a la hora de ejecutar una experiencias XR, asegurando acciones con "mayor sensibilidad contextual e interacción más natural". A ello se le suma una mejor transparencia óptica, lo que permite interactuar de forma más fluida tanto con el contenido digital como con el mundo de alrededor, y un mejor seguimiento de manos y cabeza.

ALTO RENDIMIENTO PARA EXPERIENCIAS XR

Qualcomm asegura que el Snapdragon Reality Elite alcanza un rendimiento de GPU mejorado hasta un 60 por ciento, así como un aumento del 30 por ciento en el rendimiento de la CPU y del 160 por ciento en el caso de la NPU.

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En la práctica, esto permite que los desarrolladores puedan aprovechar más capacidades y flexibilidad para incluir imágenes más ricas, interacciones más rápidas y escenarios de realidad mixta "más complejos".

Así, la plataforma admite imágenes de hasta 4,4 K por ojo a 90 fotogramas por segundo, asegurando mayor nitidez y movimientos más fluidos, así como una mayor fidelidad del color. Por su parte, las mejoras en la tecnología de visualización de vídeo (VST) reducen la latencia y mejoran la calidad de imagen, por lo que el contenido digital se integra de forma más natural con el mundo físico.

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Para los usuarios, estas mejoras se reflejan en que permitirán impulsar casos de uso exigentes como la visualización de contenido inmersivo, aplicaciones de realidad mixta y percepción espacial en tiempo real.

Además, todo ello se logra manteniendo una alta eficiencia energética para asegurar un uso prolongado. Esto se debe a que el Snapdragon Reality Elite asegura hasta un 20 por ciento más de duración de la batería del dispositivo y logra mantener el chipset hasta 12 grados más frío bajo carga.

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Con todo, el vicepresidente sénior y director general de XR, Wearables e IA personal de Qualcomm, Ziad Asghar, ha subrayado cómo la adopción de la realidad extendida está en plena expansión, con más de 60 millones de dispositivos en el mercado actualmente.

Es por ello que ha manifestado que, "a medida que se desarrollan plataformas XR más avanzadas e integradas, aumenta la demanda de tecnologías XR que ofrezcan un mayor rendimiento, una inteligencia superior y una mayor eficiencia energética", algo que pretende satisfacer el nuevo Snapdragon Reality Elite.

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